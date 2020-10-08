تفعيل البطاقة الذكية في موسم الحج المقبل

كشف نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط أن الوزارة ستفعل البطاقة الذكية في موسم حج عام 1442هـ بعد استخدامها في حج عام 1440هـ بتجربة 50 ألف بطاقة.
وأوضح، خلال مشاركته في حلقات نقاش صناعة المبادرات الرقمية ضمن ملتقى مكة الثقافي، أن مبادرة البطاقة الذكية تُعد تجميعا للجهود التقنية في القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن في موسم الحج ويستفيد منها الحاج في دخول المملكة ومواقع السكن.
وأضاف أن البطاقة تحتوي على مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات الخاصة بالحاج، والتي تساعد على منظومة إدارة الخدمات لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة.
وبيّن أن البطاقة تسهل على الوزارة وجميع القطاعات التعرف على الحاج وتقديم الخدمات له بشكل يليق بالمملكة.
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