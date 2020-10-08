شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة بسيطة للعثور على أكثر منشوراتك إعجاباً في «إنستقرام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

إذا كنت تستخدم منصة إنستغرام لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو منذ فترة طويلة، فمن المؤكد أنك قد نشرت الكثير من الصور التي قد نالت إعجاب الكثير من متابعيك، ومن ثم ربما قد ترغب في إعادة نشرها مرة أخرى، ولكن كيف يمكنك العثور على هذه المنشورات بسهولة؟ .

ويشرح موقع البوابة العربية للأخبار التقنية ، كيفية العثور أكثر منشوراتك إعجابًا في إنستغرام .

أولًا: استخدام تطبيقات الجهات الخارجية:

Advertisements

يحتوي متجري غوغل بلاي وآب ستور على الكثير من التطبيقات التي تتيح لك العثور على الصور التي نشرتها في حسابك على إنستغرام سابقًا، ومن ضمنها تطبيق Top Nine، الذي يعتبر من أفضل التطبيقات التي تتيح لك تجميع المنشورات الأعلى أعجابًا في السنة الماضية، ويمكنك الحصول على التطبيق مجانًا في غوغل بلاي أو آب ستور.

كما يمكنك استخدام تطبيق Best Grid الذي يتيح استخدام الميزة نفسها بالإضافة إلى أنه يمكنك استخدامه لعرض إحصائيات عن المنشورات التي نشرتها في العام السابق، مثل: عدد المنشورات التي نشرتها وعدد الإعجابات والتعليقات التي تلقيتها.

ثانيًا: استخدام أداة Insights من إنستغرام:

إذا كنت تدير حساب إنستغرام لإحدى العلامات التجارية أو منشئ محتوى، فيمكنك استخدام أداة Insights المجانية للعثور على المنشورات التي حصدت أعلى تفاعل خلال العامين الماضيين، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• انتقل إلى الصفحة الرئيسية لحساب إنستغرام.

• اضغط على الخطوط الثلاثة الأفقية في أعلى الزاوية اليسرى لفتح القائمة الرئيسية.

• من القائمة التي تظهر لك، اضغط على خيار (Insights)، ثم اضغط على الحساب الذي تديره.

• مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (عرض الكل) View All؛ ثم اضغط عليه.

• هنا يمكنك فرز المنشورات السابقة بحسب مدى الوصول – أي عدد الأشخاص الذين شاهدوا المنشور – أو حسب عدد الإعجابات.