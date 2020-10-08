أول تصريحات لولي عهد الكويت الجديد عقب مبايعته

وقال الشيخ مشعل الأحد: "الكويت ستواصل مسيرتها الداعية للخير والسلام، ونحن على يقين من استمرار بلادنا في مسيرتها الريادية".

وأضاف ولي العهد "أؤكد على أن الكويت باقية على التزاماتها العربية والإقليمية والدولية".

بايع مجلس الأمة الكويتي، بالإجماع، الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعدما أصدر أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، مرسوما بتسميته يوم أمس الأربعاء.

وينص الدستور الكويتي على أن يتم تعيين ولي العهد خلال سنة من تولية الأمير، ويكون تعيينه بأمر أميري ومبايعة مجلس الأمة في جلسة خاصة.

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الشيخ مشعل صاحب الـ80 عاما، هو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد وللأمير الراحل.

وكان مشعل مرافقا دائما للأمير الراحل خلال جميع رحلاته العلاجية، ومن ضمنها رحلته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشغل الشيخ مشعل الأحمد الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح.