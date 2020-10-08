وقال الأسد، اليوم الخميس :"لست على علم بأي محاولات محددة ولكن، كما قلت، من الواضح أن هناك مثل هذه المحاولات، أو حتى، بشكل أكثر دقة، الخطط. السؤال الأهم هو هل هذه الخطط لا تزال موجودة في الوقت الراهن أم تم تأجيلها".
وفي وقت سابق، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه حاول تصفية الرئيس السوري بشار الأسد في عام 2017 لكن رئيس وزارة الدفاع الأمريكية جيمس ماتيس أقنعه بالعدول عن ذلك.
وأشارت وزارة الخارجية السورية في وقت لاحق إلى أن اعتراف الرئيس ترامب الرسمي بهذه النوايا يؤكد الأنشطة الإجرامية للولايات المتحدة التي "تلجأ إلى نفس الأساليب التي تتبعها المنظمات الإرهابية وهي القتل والتصفية خارج أي قواعد ومبادئ دولية لتحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الأسد: لست على علم بالتحضير لاغتيالي ولكنني لا أستبعد وجود مثل هذه الخطط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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