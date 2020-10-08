الأسد حول ترشيح ترامب لـ"نوبل للسلام": لن يكون ذلك بالتأكيد من أجل السلام

وعلق الرئيس السوري، بشار الأسد، على ترشيح الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، لجائزة نوبل للسلام معتبرا أنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك.

وقال الأسد في حديث لوكالة سبوتنيك: "أوباما حصل على هذه الجائزة، وكان قد انتخب للتو، ولم يكن قد فعل شيئاً. ربما الإنجاز الوحيد الذي كان قد حققه هو الانتقال من بيته إلى البيت الأبيض، فحصل على جائزة نوبل. وبالتالي قد يمنحونها لترامب لفعله شيئاً مماثلاً ربما. لا أعلم ماهية ذلك الشيء، لكنه بالتأكيد ليس السلام".

"إذا كنت تريد التحدث عن هذا الترشيح لجائزة السلام، فإن السلام لا يتعلق فقط بسحب القوات، على الرغم من أن هذه خطوة جيدة وضرورية. لكن السلام هو سياستكم وسلوككم. إنهاء احتلال الأراضي، وإنهاء الإطاحة بالحكومات غير المرغوب فيها فقط".

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وأضاف الرئيس السوري: "السلام هو الالتزام بالقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة. هذا هو السلام، وهذا ما ينبغي أن تمنح من أجله جائزة نوبل للسلام".

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation

وعما إذا كانت نتيجة الانتخابات الاميركية ستنعكس على مراجعة السياسة الأميركية تجاه سوريا قال الأسد: "نحن لا نتوقع عادة وجود رؤساء في الانتخابات الأمريكية، بل مجرد مدراء تنفيذيين لأن هناك مجلس، وهذا المجلس يتكوّن من مجموعات الضغط والشركات الكبرى مثل المصارف وصناعات الأسلحة والنفط وغيرها. وبالتالي، هناك مدير تنفيذي، وهذا المدير التنفيذي لا يمتلك الحق ولا السلطة لإجراء مراجعة، وإنما يقتصر عمله على التنفيذ. وذلك ما حدث مع ترامب، عندما أصبح رئيساً بعد الانتخابات".