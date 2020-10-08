خبراء: إنفاق السعودية على الأمن السيبراني يصل إلى ملياري دولار

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، رعى الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، مؤتمر "فيرتشوبورت" لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد افتراضيا تحت عنوان "التطور من المقاومة السيبرانية إلى المرونة السيبرانية في عصر المدن الذكية والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء".
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
وأشار إيهاب درباس نائب رئيس المبيعات في شركة "سايبر نايت" المتخصصة في المعلومات إلى أن حجم سوق الشرق الأوسط للأمن السيبراني بنهاية العام الجاري يبلغ نحو 16 مليار دولار، ويستمر في النمو ليصل إلى أكثر من 28 مليار دولار في 2025.
وقال درباس: "السعودية من أكبر أسواق المنطقة نتيجة استراتيجيات التحول الرقمي، مضيفا أن النمو السنوي للقطاع لا يقل عن 12% بينما تمتلك المملكة أكبر حصة في سوق الأمن بالمنطقة.
وأكد درباس أن السعودية حققت إنجازات وقفزات في التقييمات العالمية لمؤشرات الأمن السيبراني بحصولها على المركز 13 عالميا والأولى عربيا، حسب المؤشر العالمي للأمن السيبراني.
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