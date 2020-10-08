شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبلدة فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة (سبسطية) شمال نابلس، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الخميس، عن رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم قوله - إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت البلدة فجرا، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى إلى إصابة عشرات الفلسطينيين بحالة اختناق، كما داهمت منزل مواطن وحطمت محتوياته. وفي سياق متصل، داهم الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب شرق طوباس، واقتحم منزل عائلة أسير من البلدة.

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