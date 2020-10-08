شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد الكويتى الشيخ مشعل الأحمد يسجل كلمته فى سجل الشرف بمجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل ولى العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح كلمته في سجل الشرف بمجلس الأمة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، وھذا نص الكلمة: "بسم الله الرحمن الرحیم نحتسب عند الله تعالى فقید الكویت والأمتین العربیة والإسلامیة والعالم أجمع المغفور له بإذن الله تعالى الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله وطیب ثراه وجعل الجنة دار الخلد مثواه.

وندعو الله تعالى أن یلھم الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیر البلاد التوفیق والسداد لما فیه خیر البلاد والعباد واضعا ثقتة باختیارى ولي العھد موضع شكر وتقدیر معاھدا أمير البلاد، وأھل الكویت المخلصین أن أبذل قصارى جھدي ومافي وسعي، مؤكدا تمسكنا بدستور الكویت وقوانینھا واضعا نصب عیني مصالح الوطن والمواطنین، مؤكدا أن عزة الكویت ورفعتھا في وحدتنا وتماسكنا ووقوفنا صفا واحدا خلف القیادة الحكیمةلأمير البلاد.

وأسأل الله أن یسدد على دروب التوفیق الخطى ومافیه رخاء وخیر للكویت وأبنائھا في ظل القیادة الرشیدة للشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیر البلاد .