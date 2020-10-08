شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ مشعل الأحمد يؤدى اليمين الدستورية وليا لعهد الكويت أمام مجلس الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وليًا لعهد الكويت، عقب مبايعة جميع أعضاء مجلس الأمة، وعددهم 59 عضوا له؛ وذلك في أعقاب تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح له أمس وليا لعهد الكويت حسبما نقلت وكالة الأنبا الكويتية "كونا".

وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح؛ وذلك بقصر السيف صباح اليوم، قبل توجهه إلى مقر مجلس الأمة الكويتي، لأداء اليمين الدستورية أمام أعضاء المجلس.



ووفقا لقانون توارث الإمارة في الكويت، تتمثل مهام ولي العهد، في أن ينوب عن أمير البلاد في ممارسة صلاحياته الدستورية في حال تغيبه خارج الدولة، ووفقا للشروط والأوضاع الواردة في الدستور، كما أنه من حق الأمير الاستعانة بولي العهد في أي أمر من الأمور الخاصة بصلاحيات أمير البلاد الدستورية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح، قد أعلن أمس مباركة أسرة آل صباح الكرام، لتزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

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وولد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يوصف بأنه من أهم رجال الأمن في تاريخ الكويت، عام 1940، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح (الأمير العاشر للكويت)، من زوجته مريم مريط الحويلة، وهو الشقيق الأصغر لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجار الصباح.



ونشأ الشيخ مشعل الأحمد في الكويت حيث تلقى تعليمه الأساسي في المدرسة المباركية، ثم انتقل الى بريطانيا لاستكمال دراسته، إلى أن تخرج عام 1960 في كلية (هندون) للشرطة، ثم عاد إلى الكويت، ليبدأ حياته العملية ويتدرج في العديد من المناصب الأمنية في الكويت، ليتمكن خلال سبع سنوات فقط من تخرجه من تولي منصب رئاسة المباحث العامة خلال الفترة من 1967 إلى 1980، ليتحول الجهاز على يديه إلى إدارة أمن الدولة، والتي لازالت تعمل تحت هذا المسمى حتى الآن، ويرأسها حاليا الشيخ سالم نواف الأحمد الجابر الصباح نجل أمير الكويت.



وتدرج الشيخ مشعل الأحمد في مختلف قطاعات العمل بوزارة الداخلية الكويتية، حتى تم تعيينه في 4 مارس 2016، نائبا لرئيس الحرس الوطني الكويتي بدرجة وزير، وهو المنصب الذي كان يشغله حتى تم تسميته وليا للعهد، خلفا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي تولى منصب إمارة الكويت عقب وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الهي ثراه.



ومن المعروف قرب الشيخ مشعل الأحمد، لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ حيث كان يرافقه دائما في رحلاته الخارجية، خاصة العلاجية منها، ولاسيما رحلته العلاجية الأخيرة إلى الولايات المتحدة؛ حيث رافقه طوال مدة العلاج، إلى أن لاقى ربه وعاد برفقة جثمانه الطاهر ليواري الثرى في وطنه.