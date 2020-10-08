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ما هي أكثر الأماكن خطورة للإصابة بكورونا؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 8 أكتوبر 2020

ما هي أكثر الأماكن خطورة للإصابة بكورونا؟

متابعات_ الخليج 365

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، عن أخطر 6 أماكن عامة، ترفع نسبة الإصابة بفيروس المستجد.

 

وعند تجميع القائمة، ألقى مركز (سي دي سي) نظرة على مرضى كوفيد-19 الذين يعانون من أعراض على مدى شهر كامل، ليتم بعدها فحص النسبة المئوية منهم الذين زاروا أماكن عامة مختلفة، مما أدى لإصابتهم.

 

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وتوصلت الدراسة إلى 6 أماكن، هي الأكثر تعريضا للزوار للإصابة بفيروس كورونا، وهي المطاعم، والمكاتب، والصالونات، وصالات ، والمقاهي، وأماكن التجمعات الدينية.

 

ووجدت الدراسة أن 40.9 بالمئة من المصابين في الدراسة، زاروا مطعما خلال فترة الأسبوعين السابقة لتشخيصهم الإيجابي، وفقا لسكاي نيوز عربية.

 

 وفي الوقت نفسه، كان 24 بالمئة من المصابين قد ذهبوا إلى مكتب، و 15.6 بالمئة من الأشخاص زاروا صالونا للحلاقة، و 8.5 بالمئة من المرضى ذهبوا إلى مقهى أو حانة، وزار 7.8 بالمئة منهم من الناس صالة رياضية، وحضر 7.8 من الناس لمركز تجمع ديني مثل كنيسة.

 

ولا تمثل هذه القائمة مفاجأة كبيرة، خاصة مع القيود العالمية المفروضة على هذه الأماكن، من تباعد اجتماعي وارتداء لكمامات تحمي الوجه.

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