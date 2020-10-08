شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الكويتى يؤيد تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على تويتر إنه وافق اليوم الخميس، على تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس.
وكان قد أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.
ويعد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح شغل منصب نائب رئيس الحرس الوطني، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح. وكان الشيخ مشعل قد التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيسًا للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980.
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