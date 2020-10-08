شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمة الكويتى يؤيد تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على تويتر إنه وافق اليوم الخميس، على تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس.

وكان قد أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسوماً أميرياً، يقضي بتزكية الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولياً للعهد.

Advertisements