شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. حار بالكويت والبحرين وتحذيرات من الضباب بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت حالة الطقس اليوم الخميس، في دول الخليج، حيث تتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة بالسعودية، وطقس حار بالبحرين، وضبابى بالإمارات. وإليكم التفاصيل...

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة. فيما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

Advertisements

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون معتدلاً ولكنه حار نسبياً مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار، ودرجة الحرارة: العظمى 37 درجة مئوية، والصغرى 27 درجة مئوية، وبلغت الرطوبة النسبية: العظمى 70 %، والصغرى 20 %.

الإمارات

ناشد المركز الوطني للأرصاد بالإمارات مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظرا لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحيانا على بعض المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة الواحدة وحتى الساعة التاسعة والنصف من صباح غد "الخميس".

الكويت

نهارًا

حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .

ليلًا

معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة .