شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قاعدة تُنظم تحويل منسوبي الجامعات إلى نظام العمل.. تعرّف عليها بالتفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اقترحت اللجنة المكلفة بمشروع إعداد القواعد المنظمة لتحويل منسوبي الجامعات إلى نظام العمل، 12 قاعدة وترتيبا وإجراءً لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعات بكافة فئاتهم الوظيفية وتحويلهم إلى نظام العمل.

الموظفون السعوديون بالجامعة

وقد كشفت اللجنة عن القواعد والإجراءات لتحويل منسوبي الجامعة إلى نظام العمل، وفقًا لـ”الوطن”، حيث يعامل جميع موظفي الجامعة السعوديون الذين هم على رأس العمل وقت نفاذ النظام الذين سيتم تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية عليهم، وتتوفر فيهم معايير الانتقال وفقا لما يأتي:

من تقل خدماته عن 20 سنة

تنهى خدماته، ويعامل وفقا لرغبته بأحد البديلين الآتيين:

1- تصفية حقوقه التقاعدية – بناء على طلبه – وتبرم معه الجامعة عقد عمل حسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه من إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

2- أن تبرم معه الجامعة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه من إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته – بناء على طلبه – في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد 20 عاما فأكثر

تنهى خدماته، ويعامل وفق رغبته بأحد البديلين الآتيين:

1- إحالته إلى التقاعد المبكر – بناء على طلبه – وتبرم معه الجامعة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

2- أن تبرم معه الجامعة عقد عمل بحسب نظام العمل ووفقا للأجور والمزايا، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها، وضم خدماته – بناء على طلبه – في نظام التقاعد المدني إلى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك وفقا لأحكام نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.

8 ضوابط للعمالالسعوديينفي الجامعة

وأوضحت القواعد والإجراءات أنه العمال السعوديون في الجامعة الخاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، يتم معاملتهم وفقا لما يأتي:

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1- تلتزم الجامعة بإبرام عقد عمل مع كل عامل بحسب نظام العمل، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه عن إجمالي ما كان يتقاضاه في آخر درجة وظيفية شغلها.

2- يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرا

3- تعد خدماته فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات متصلة

4- تضع الجامعة قواعدها التنفيذية لآلية التحول للموظفين والعمال السعوديين وفقا للمعايير التي ستقر، وبما يتفق مع الإجراءات الواردة في هذا القرار.

5- حفظ السجل الوظيفي السابق للموظف بما يكفل حفظ جميع حقوقه.

6- يكون المعيار الأساسي لتحديد وظيفة ودرجة الموظف هي: سنوات الخبرة العملية، المؤهل العلمي، المهارات والقدرات الوظيفية، متطلبات الوصف الوظيفي، نتائج تحليل وتقييم الموظف.

7- احتساب الخبرة ستكون بناء على طبيعة العمل الفعلي الذي يمارسه الموظف والقدرات والمهارات التي يمتلكها والجدارات التي يتمتع بها.

8- تشكل في الجامعة لجنة من الجهات ذات العلاقة تتولى إعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية نتيجة تطبيق الإجراءات الواردة في هذا القرار، والرفع بما يتوصل إليه المقام السامي خلال مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ تشكيل هذه اللجنة.

5 قواعد لتحويل منسوبي الجامعات إلى نظام العمل

وبينّت اللجنة القواعد والترتيبات اللازمة لتحويل منسوبي الجامعات إلى نظام العمل، حيث تتولى كل جامعة ممن سيُطبّق عليها نظام الجامعات الجديد ما يلي:

1- إعداد ميزانية الموارد البشرية وفقا لاحتياجات الجامعة

2- إعداد الإطار التنظيمي للتعاقد لأداء المهام والواجبات والمسؤوليات

3- إعداد الوصف الوظيفي وفقا لطبيعة الأعمال والمهام والاحتياجات في الجامعة ووفقا لمسميات الوظائف التي يقرها مجلس الجامعة

4- إعداد العقود المناسبة لكافة الفئات الوظيفية بالجامعة بناء على طبيعة الأعمال والمهام والمسؤوليات والحقوق والواجبات

5- إعداد سلالم الرواتب والعلاوات لكافة الفئات الوظيفية