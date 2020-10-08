عدن - ياسمين عبد الله التهامي - على غرار انستجرام.. تطبيق سلاك للمراسلة يطلق خاصية القصص

الخميس 8 أكتوبر 2020

الخليج 365

أطلق تطبيق ”سلاك“ للمراسلة ميزات جديدة تعكس الوضع الطبيعي الجديد للمنصة، بما في ذلك خاصية القصص الشبيهة في انستجرام، والتي يمكن أن تحل محل اجتماعات الفيديو المملة.



يأتي إطلاق تلك الميزات في ظل حاجة ملايين العمال للبقاء على اتصال أثناء العمل من المنزل.

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ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، تخطط الشركة أيضا لإضافة خيار عمل تسجيلات صوتية بضغطة زر، والتي من شأنها أن تسمح لزملاء العمل بالدردشة الفورية، ورسائل سلاك الخاصة التي تسمح للمستخدمين على شبكات مختلفة بالتواصل مباشرة.

هذا ومن المقرر أن يتم طرح هذه الميزات الجديدة هذا الأسبوع خلال مؤتمر سلاك السنوي، ومن المتوقع أن تكون متاحة في الأشهر المقبلة.

وقالت الشركة في منشور الأربعاء: ”نحن نعلم أن هناك طرقا أفضل للتعاون والتواصل من مجرد النسخ واللصق، حيث يفتقد الناس التفاعلات العفوية غير المخطط لها في المكتب التي تحافظ على نشاطنا، تساعدنا على اتخاذ قرارات سريعة وإثارة أفكار جديدة“.

وأضافت الشركة أن ميزة القصص الخاصة بها ستمنح المستخدمين مرونة أكبر بكثير، وشرحت: ”يمكن للمستخدمين تسجيل ما سيقولونه في الاجتماع اليومي، لتتم مشاهدته لاحقا في الوقت الأنسب لهم“.