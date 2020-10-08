شكرا لقرائتكم خبر عن السودان تسجل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ولا وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ولم يتم تسجيل أية وفيات، وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان عن التقرير الوبائي ليومي الجمعة والسبت الماضيين، أن الحالات الجديدة سُجلت منها حالتان في ولاية الخرطوم وحالة واحدة في ولاية النيل الأبيض، مشيرة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 1109 عينات، سُجلت من بينها تلك الحالات. وبهذا، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ١٣ ألفا و ٦٦٠ حالة، بينها ٨٣٦ وفاة، و ٦٧٦٤ شخصا تعافوا، وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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