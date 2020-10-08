شكرا لقرائتكم خبر عن أول تغريدة لسفيرة فرنسا الجديدة لدى لبنان بعد وصولها بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت سفيرة فرنسا الجديدة في لبنان، آنّ غريو، عن سعادتها بمجيئها إلى بيروت وتوليها منصبها الجديد، وذلك عبر تغريدة في موقع "تويتر". وأكدت السفيرة الجديدة "مواصلة التزام فرنسا الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين".

تغريدة سفيرة فرنسا الجديدة في لبنان

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