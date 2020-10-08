شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة التونسية تعلن عدة قرارات لاحتواء كورونا بالعاصمة وعدة محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت السلطات التونسية حظر التجول ليلاً في في العاصمة ومحافظات وارياتة ومنوبة وبن عروس لمدة 15 يوماً بداية من يوم غد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقررت تعليق نشاط الأسواق الأسبوعيّة وتعليق صلاة الجمعة وإغلاق نشاط المقاهي والمطاعم، ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب التنقل خارج المحافظات مع التقيد بالبروتوكولات الصحية، حسبما ذكرت " واس".

وأعلنت وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية عن إيقاف جميع الأنشطة الرياضية باستثناء المنتخبات الوطنية لمدة 15 يوماً مع إمكانية التمديد لفترة إضافية حسب تطور "الحالة الوبائية" في البلاد، وتسعى تونس للحد مرة أخرى من ارتفاع أرقام المصابين بـ فيروس كورونا، وبالتحديد بين اللاعبين في الأندية والمنتخبات المحلية، وذلك حسبما ذكر موقع "البطولة" المغربي، وأعلنت الحكومة التونسية بتاريخ 3 أكتوبر الجاري عن مجموعة من القرارات المتعلقة بالإجراءات الاستثنائية المتخذة للحدّ من الانتشار السريع لـ"فيروس كورونا"، منها إيقاف جميع الأنشطة الرياضية باستثناء المنتخبات الوطنية.

يُذكر أن وزير الرياضة التونسي كمال دقيش، أعلن في جلسةٍ بالبرلمان يوم السبت الماضي عن إصابة أكثر من 187 رياضي تونسي بفيروس كورونا، والحصيلة مرشحة للارتفاع مع تضاعف الأرقام المسجلة للوباء خلال الأيام الماضية.