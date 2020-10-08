شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوى انفجار ضخم فى مدينة درعا بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التلفزيون السوري الرسمى فى الساعات الأولى من صباح الخميس (بالتوقيت المحلي) نقلا عن مراسله أنه سمع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا، وأفاد التلفزيون بسقوط مصابين في الانفجار الذى هز إحدى ضواحي المدينة الواقعة في جنوب غرب سوريا.

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