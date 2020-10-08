وبحسب موقع صحيفة "الدستور" المصرية، وقع الحريق في غرفة بالدور الثالث بالجامع الأزهر الشريف، بالقرب من المناطق السكنية.
وأشارت الصحيفة، إلى أن قوات الحماية المدنية وصلت إلى موقع الحريق وتمكنت بمساعدة الأهالي من السيطرة عليه.
وأوضحت نقلا عن مصادر، أن يكون سبب الحادث ماس كهربي، مشيرة إلى أنه سيتم فتح تحقيق من قبل رجال الأدلة الجنائية لمعرفة سبب نشوب الحريق.
وانتقل عدد من قيادات الأزهر الشريف، لمتابعة الموقف وإطلاع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على آخر التطورات.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق بالجامع الأزهر في مصر... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.