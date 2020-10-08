اندلاع حريق بالجامع الأزهر في مصر... فيديو

وبحسب موقع صحيفة "الدستور" المصرية، وقع الحريق في غرفة بالدور الثالث بالجامع الأزهر الشريف، بالقرب من المناطق السكنية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قوات الحماية المدنية وصلت إلى موقع الحريق وتمكنت بمساعدة الأهالي من السيطرة عليه.

وأوضحت نقلا عن مصادر، أن يكون سبب الحادث ماس كهربي، مشيرة إلى أنه سيتم فتح تحقيق من قبل رجال الأدلة الجنائية لمعرفة سبب نشوب الحريق.

وانتقل عدد من قيادات الأزهر الشريف، لمتابعة الموقف وإطلاع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، على آخر التطورات.