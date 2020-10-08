شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. حريق سوق تجاري في «حي بدر» بالدمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر” نشوب حريق هائل في أحد الأسواق التجارية بحي بدر بالدمام بالمنطقة الشرقية. وأوضح المقطع فرق الدفاع المدني وهى تباشر الحريق ، فيما لم يتم الإعلان عن الخسائر المادية التي لحقت بالسوق .

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