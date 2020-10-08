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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدب الطائرة يحسم مسابقة الأسمن في 2020.. كم وزنه
الخميس 8 أكتوبر 2020
الخليج 365
فاز دب ضخم يُطلَق عليه لقب "الدب 747 " بالمركز الأول في مسابقة أسبوع "الدب السمين"، وهي المسابقة السنوية التي تقام في حديقة ومحمية آلاسكا الوطنية، التي ترصد وتكرم الدب الأضخم وزنا.
ويسمى الدب الذكر "747" على اسم الطائرة العملاقة من طراز "بوينج 747". وتشير تقديرات المتنزه أن الدب يزن حوالي 1400 رطل على الأقل (635 كيلوجراما).
ومثل معظم الدببة الذكور في الحجم والعمر، فإن الدب لديه ندوب حول وجهه وعلامات الحياة القاسية في البرية.
وبالنسبة للدببة، فإن كونها سمينة في هذا الوقت من السنة يعتبر أمراً صحياً في الواقع، حيث أنها تعطيها أفضل الفرص للبقاء على قيد الحياة في الشتاء.
وبشكل عام، شارك 12 دبا في مسابقة هذا العام، التي تم حسمها من خلال استطلاع شارك فيه محبو الدببة على الإنترنت.
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