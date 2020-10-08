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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إنتل تطلق الجيل الـ11 من وحدات المعالجة المركزية عام 2021
الخميس 8 أكتوبر 2020
الخليج 365
أعلنت شركة ”إنتل“ متعددة الجنسيات أن الجيل الحادي عشر من وحدات المعالجة المركزية Rocket Lake سيصل في الربع الأول من عام 2021.
كما أعلنت أيضًا أنها ستطابق أخيرًا معالجات Ryzen من الجيل الثالث من شركة ”إي إم دي“ الأمريكية مع دعم PCIe 4.0.
يأتي ذلك بعد يوم واحد من التسريبات التقنية حول وحدات المعالجة المركزية Rocket Lake، حيث أشارت التقارير إلى أنه سيتم إطلاقه في شهر آذار/مارس ويتميز المعالج ببنية أساسية ”Cypress Cove“ أسرع بقدرة ثماني النوى.
ويتوقع أن تكون هذه الرقائق الجديدة قفزة تطورية قبل معالجات الجيل العاشر، والتي يقال إنها تتمتع بسرعة تبلغ 5 جيجاهرتز.
وتعد شركة ”إنتل“ من أكبر شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة الأمريكية وهي متخصصة برقاقات ومعالجات الكمبيوتر، تأسست الشركة في عام 1968 كشركة للإلكترونيات المتكاملة، وتأسست هذه الشركة على يد روبرت نويس وغوردون مور، إنتل هي واحدة من أكبر أسواق صانعي رقائق أشباه الموصلات في العالم بناء على الإيرادات.
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