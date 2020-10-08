سوني تكشف رسميًا كل أسرار أيقونتها "PlayStation 5" (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سوني تكشف رسميا كل أسرار أيقونتها PlayStation 5 فيديو

الخميس 8 أكتوبر 2020

الخليج 365

أصدرت سوني اليابانية مقطع فيديو مخصصًا لجهاز PlayStation 5، كشف فيه نائب رئيس قسم الأجهزة ياسوهيرو أوتوري ”Yasuhiro Ootori“، الجزء الداخلي من وحدة التحكم، حيث قام بتحليل جميع المكونات المختلفة.



ويُشار إلى استثناء معاينات محدودة على موقع يوتيوب لـPlayStation 5، إلى جانب بعض العروض التي أصدرتها سوني رسميًا، وقد أُتيحت الفرصة لرؤية صور ومقاطع فيديو برسومات ثلاثية الأبعاد أعطت فكرة عن جماليات وحدة التحكم، دون إظهار حقيقي للأبعاد، والتصميم.

ومع الرغبة في رؤية PS5 بشكل واقعي، دون زخارف صنعها الكمبيوتر، نشرت ”سوني“ أخيرًا على قنواتها الاجتماعية مقطع فيديو يظهر فيه ياسوهيرو أوتوري، مهندس قسم الأجهزة، وهو يبهر المشاهدين بمعاينة أدق التفاصيل لجهاز PS5، بل أبعد من ذلك قيامه بتفكيك وحدة التحكم خطوة بخطوة لعرض خصائصها، في عملية أظهرت جهازًا مصممًا بأقصى قدر من الدقة.

ويبدو أن حجر الزاوية في مشروع PS5 الجديد، قد تركز في خاصيتين، نستنتجهما من خلال كلمات المهندس الياباني التقني فيما يتعلق بالأجهزة، هما: الصمت، والتبريد، بحيث يترافقان بوضوح مع أداء الجيل التالي الأكثر قوة من وحدة التحكم، عبر جهاز للحد من الضوضاء والاهتزازات يجعل PlayStation 5 هادئًا وفعالًا.

كيف يتم تصنيع PS5؟

Advertisements

وعُثر على إجابة هذا السؤال بفضل الفيديو الذي نشرته ”سوني“ وشرحه أوتوري، والذي كشف النقاب عن مكونات وحدة التحكم جيدًا، من المروحة إلى نظام تبديد الحرارة، وصولًا إلى الأبواب والمكونات الداخلية، وكل شيء كان على الورق أصبح مرئيًا الآن أمام أعين الجميع.

يذكر أن مقطع الفيديو الخاص بتفكيك وحدة التحكم، يعد توضيحيًا ولا يجب تكراره في المنزل من قِبل المستخدمين، فبمجرد إصدار وحدة التحكم -كما هو الحال دائمًا- وحال فتحها، يمكن أن يبطل ذلك الضمان الممنوح لها لمدة عامين.

كما كشف مقطع الفيديو ومدته 7 دقائق كل التفاصيل المعروفة حتى الآن عن وحدة التحكم عن كثب. حيث نرى أن ”PlayStation 5“ ذو حجم كبير جدًا، بأبعاد 104 × 390 × 260 مم، وأكبر بكثير من شقيقه PS4، وهو ما زاد وضوحًا بالفعل عند رؤية الجهاز فعليًا بجانب أوتوري.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الدعم الذي تتلقاه وحدة التحكم لتبقى ثابتة، وذلك عبر قاعدة مشدودة عندما تكون وحدة التحكم عمودية، وفي الحامل يمكنك أيضًا الاحتفاظ بعمر افتراضي عندما تختار وضع PS5 أفقيًا.

إلى جانب ذلك، أظهر الفيديو منفذين USB، من أنواع مختلفة، أحدهما من النوع C والآخر من النوع A (عالي السرعة)، يتبع ذلك في الخلف، منفذا USB من النوع A من نفس النوع، جنبًا إلى جنب مع منفذي LAN وHDMI وقابس طاقة، كما يتميز الجهاز بوجود فتحات تهوية موضوعة أمام وخلف وحدة التحكم.

ومن المتوقع طرح ”PlayStation 5″للبيع مقابل 499 دولارًا (399 دولارًا للإصدار الرقمي) في الولايات المتحدة في 12 نوفمبر، إلى جانب إطلاقه في أوروبا وأجزاء أخرى من العالم في 19 نوفمبر.