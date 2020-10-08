ريم الهاشمي تبحث مع وزيرين إسرائيليين تعزيز التعاون

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

التقت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المديرة العامة لمكتب «إكسبو 2020 دبي» أمس، وزيرين إسرائيليين لمناقشة تعزيز التعاون.

وبحثت الهاشمي مع أوفير أكونيه، وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين عقب معاهدة السلام.

كما ناقشا تعزيز العلاقات المتعددة الأطراف في المنطقة، والتعاون في مكافحة وباء «كوفيد 19».

على صعيد آخر، التقت الهاشمي، إيلي كوهين، وزير الاستخبارات الإسرائيلي، حيث اتفقا على تعزيز التعاون والعلاقات في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين. كما بحثا مشاركة إسرائيل في «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه دولة الإمارات العام المقبل، حيث أكد كوهين أن أعمال بناء الجناح الخاص ببلاده في المعرض مستمرة على قدم وساق. وأكدت الهاشمي التزام الإمارات بحل الدولتين.