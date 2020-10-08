نفير دولي لمواجهة «كورونا» والإنفلونزا الموسمية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت دول أوروبية وأمريكية لاتينية وآسيوية زيادات في الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

ففي سويسرا أظهرت بيانات الصحة أمس الأربعاء ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس إلى 1077 خلال يوم واحد، في أول زيادة يومية تتجاوز الألف منذ أوائل إبريل/نيسان. وأشارت إلى تسجيل 57709 حالات إصابة مؤكدة في المجمل، ووصلت حصيلة الوفيات إلى 1789.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في التشيك الأربعاء أن البلاد سجلت عدداً قياسياً من حالات الإصابة بالفيروس في يوم واحد بلغ 4457 حالة، حيث تزداد الحالات الآن بأسرع وتيرة في أوروبا، بعدما شهدت قفزة خلال الشهر الماضي. أي زيادة قدرها أربعة أمثال منذ 25 أغسطس/آب. وارتفع عدد المرضى الذين يجرى إدخالهم إلى المستشفيات عشرة أمثال في تلك الفترة، مما فاقم الضغوط على نظام الرعاية الصحية.

كما سجلت روسيا الأربعاء 11115 حالة إصابة جديدة بالفيروس و202 وفاة في 24 ساعة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و248 ألفاً و619 حالة، والوفيات إلى 21865 حالة.

وسجلت أوكرانيا حصيلة يومية قياسية من الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بلغت 4753 حالة، ارتفاعاً من الحصيلة القياسية السابقة المسجلة في الثالث من أكتوبر والبالغة 4661. وفي المجمل سجلت 239337 إصابة و4597 وفاة.

وأعلنت النمسا أمس تسجيل 923 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال يوم واحد، وسجل العدد التراكمي لعدد الحالات النشطة رقماً قياسياً منذ بداية ظهور الوباء بواقع 9207 حالات متجاوزاً أعلى رقم تم تسجيله في 3 إبريل الماضي بواقع 9123 حالة.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 2828 إلى 306086 في المجمل. وأوضح الإحصاء تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9562.

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وأعلنت مدينتا برلين وفرانكفورت فرض حظر تجول جزئي والحد من الأنشطة الاجتماعية مع الارتفاع المقلق لعدد الاصابات بكوفيد-19.

وسجلت فرنسا 10489 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وهو عدد يقل كثيراً عن إصابات يومية قاربت 17000 تم تسجيلها يوم السبت، لكن عدد الإصابات مازال أكثر من مستوى 10000 حالة الذي تم تسجيله للمرة الأولى في منتصف سبتمبر. وبات العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة 634763 وأن المتوسط المتحرك لسبعة أيام من حالات الإصابة الجديدة يومياً زاد على 12000 بقليل. وتم تسجيل 5084 حالة يوم الاثنين وهو الذي ينخفض فيه التسجيل عادة بعد العطلة الأسبوعية.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية الأربعاء تسجيل 72049 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد إلى 6.76 مليون حالة في المجمل. وقالت الوزارة إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس ارتفع بواقع 986 إلى 104555.

وقالت السلطات في إيران إنها بصدد فرض استخدام الكمامات الواقية في الأماكن العامة بالعاصمة طهران اعتباراً من يوم بعد غد السبت مع تسجيل عدد قياسي جديد للإصابات اليومية بفيروس كورونا بلغ 4151 حالة، ومعاناة المستشفيات من نقص الأسرة خلال موجة ثالثة للتفشي. وقال مساعد وزير الصحة إيرج حريرجي إن العاصمة تواجه أزمة أشد سوءاً من باقي أجزاء البلاد الأخرى. ونقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) قوله إن هناك 4793 مريضاً بفيروس كورونا في مستشفيات طهران بينهم 948 بالعناية الفائقة، و311 مريضاً ينتظرون بغرف الطوارئ.

وكان الإلزام باستخدام الكمامات فرض داخل المنشآت العامة في يوليو/تموز، وسيطبق الآن في الأماكن المفتوحة أيضاً بالعاصمة. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن كثيرين انتهكوا القواعد. وسجلت إيران 479825 حالة إصابة بفيروس كورونا، مما جعلها الدولة الأكثر تضرراً من الفيروس في الشرق الأوسط. وكانت من أوائل الدول التي تضررت بشدة من الجائحة خارج نطاق شرق آسيا بداية هذا العام.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 41906 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة يومية منذ 11 سبتمبر. وبذلك يرتفع مجمل الإصابات في البرازيل إلى أربعة ملايين و969141. وارتفعت الوفيات بواقع 819 إلى 147494.

وسجلت المكسيك 4828 إصابة جديدة بفيروس كورونا فضلاً عن 471 وفاة، مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 794608 والوفيات إلى 82348.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة 39 ألفاً و548 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و361 حالة وفاة. وذكرت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أمس الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 7 ملايين و436 ألفاً و278 والوفيات إلى 209 آلاف و560 حالة. (وكالات)