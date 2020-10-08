شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: برلماني يطالب بالتحقيق مع الكاظمي بشأن الرواتب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”
دعا عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، (البرلمان)، العراقي، النائب صادق السليطي، أمس الأربعاء، إلى فتح تحقيق مع رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بشأن الرواتب، في وقت أكد الرئيس برهم صالح، خلال استقباله في مقر إقامته في السليمانية، رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بحضور رئيس مجلس قضاء إقليم كردستان بنكين قاسم، ضرورة استقلالية القضاء في ترسيخ مبدأ العدالة، وتطبيق القانون وتعزيز سيادة الدولة، مشيراً إلى انه جرى بحث توفير المستلزمات الضرورية للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال السليطي في بيان، إن «الواردات النفطية وغير النفطية لشهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت تغطي رواتب الموظفين كما ذكرنا في بداية الأزمة، وهناك نقص في الموازنة التشغيلية للوزارات، وكان بإمكان الحكومة توزيع الرواتب في أوقاتها، والالتزام بتقديم ورقة الإصلاح الاقتصادي، وحصر الاقتراض بأضيق الحدود، وجعله آخر الحلول لا أولها». ودعا السليطي «رئاسة مجلس النواب لفتح تحقيق مع رئيس الوزراء، ووزيري المالية، والتخطيط، بموضوع تعمد تأخير الرواتب واستغلاله لدفع الدولة للاقتراض، ولعدم الوضوح، ومكاشفة الشعب وتصريحهم بعدم توافر مبالغ الرواتب لتصرف بعد ذلك بأيام». وحمّل السليطي «رئيس الوزراء تعمد تأخير الرواتب للموظفين»، معتبراً ذلك «تلاعباً بأرزاق الناس ومؤشراً خطيراً لاستخدام قوت الشعب واستحقاقهه كورقة للضغط السياسي، وجني مبالغ مالية بالاقتراض».
من جهة أخرى، ذكر بيان للرئاسة العراقية، أن «اللقاء بحث أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة توفير كل مستلزماتها التشريعية والفنية، وبما يضمن النزاهة ومنع التزوير، والتلاعب، وضرورة حصر السلاح بيد الدولة، ومنع الإجراءات الخارجة عن القانون». وأضاف البيان أنه «جرت مناقشة أهمية حسم مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، والتنسيق بين الأجهزة القضائية الاتحادية وفي إقليم كردستان.
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