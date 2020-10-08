شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المركز الإعلامي المتنقل بشرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”
أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، سعي القيادة المتواصل؛ لمواكبة الطفرة الإعلامية الهائلة التي يشهدها العالم؛ وذلك لأهمية دور الإعلام وخاصة الإعلام الأمني في نشر التوعية، ونقل المعلومة لأفراد المجتمع من دون أي ضبابية أو تشويه، انطلاقاً من حرصها على تمليك أفراد الجمهور الحقائق كاملة عند نشر أي خبر أو معلومة ذات طابع أمني؛ وذلك منعاً لانتشار الشائعات، ولبث الطمأنينة بين أفراد المجتمع بعد حصوله على المعلومة الصحيحة من مصدرها، لاسيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك لدى تدشينه، صباح أمس الأربعاء، للمركز الإعلامي المتنقل التابع لإدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة؛ وذلك بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام، والعميد عارف حسن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، إلى جانب عدد من الضباط ذوي الاختصاص.
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