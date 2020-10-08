شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: راشد سيرة وطن خالدة في الذاكرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى ال30 لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، أن الراحل الكبير يمثل سيرة وطن، ومسيرة قائد تخلد في ذاكرة تاريخنا المشرف.وشدد سموه على أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد كان قائداً صاحب عزيمة لا تلين، وطموح بلا حدود، ورؤية سابقة لعصرها.ونوه سموه بأن الراحل الكبير وضع مع المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اللبنة الأولى في صرح وحدة الإمارات المباركة، وظل سنده، وعضيده حتى لاقى ربه.وغرد سموه على تويتر: «الشيخ راشد بن سعيد.. سيرة وطن ومسيرة قائد تخلد في ذاكرة تاريخنا المشرف.. عرفناه قائداً صاحب عزيمة لا تلين، وطموح بلا حدود، ورؤية سابقة لعصرها.. وضع مع الشيخ زايد، رحمه الله، اللبنة الأولى في صرح وحدتنا المباركة، وظل سنده وعضيده حتى لاقى ربه.. رحمهما الله رحمة واسعة».





صرح الاتحاد



وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد قائد استثنائي، وشخصية عظيمة تركت إرثاً كبيراً، ومسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء.

وغرد سموه على تويتر: «30 عاماً على رحيل الشيخ راشد بن سعيد وما زالت سيرته حاضرة في ذاكرة الوطن، وأبنائه، قائد استثنائي وشخصية عظيمة تركت إرثاً كبيراً ومسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء، سخّر وقته وجهده لنهضة دبي وتطورها، نستذكر في هذا اليوم وقوفه إلى جانب الوالد الشيخ زايد في تشييد صرح الاتحاد الشامخ..».



زرعوا الخيرات



أكد سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، أن المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيّب الله ثراه، واحدٌ من هؤلاء الكبار الذين سَرَت أرواحهم في كل خيرٍ تنعم به دولة الإمارات.

وقال سموه على «تويتر»: «الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم واحدٌ من هؤلاء الكبار الذين سَرَت أرواحهم في كل خيرٍ تنعم به دولة الإمارات».

وأضاف سموه: «في ذكرى رحيله الثلاثين، نسأل العلي القديرَ أن ينزله منازل الذين زرعوا الخيرات في الأرض وعمَّروها».



ذكرى عطرة



أكد سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن المغفور له الشيخ راشد بن سعيد يظل شامخ الحضور في الذاكرة الإماراتية، وركناً من أركان المسيرة الوحدوية.

وغرد سموه على تويتر: «في الذكرى الثلاثين لرحيله، يظل الشيخ راشد بن سعيد شامخ الحضور في الذاكرة الإماراتية، ركناً من أركان المسيرة الوحدوية، ومع الشيخ زايد والآباء المؤسسين أسس نموذجاً حضارياً يقوم على البذل والعطاء والانفتاح على الآخر، ومن ذكراه العطرة تستلهم الأجيال أجمل دروس الإخلاص والتنمية والبناء».

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حكمة ورؤية



أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، كان قائداً أرسى أسس النهضة الشاملة لدبي بالحكمة والرؤية الثاقبة.

وقال سموه على «تويتر»: «في ذكرى رحيل المغفور له بإذن الله.. الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم طيّب الله ثراه.. نستذكر قائداً أرسى أسس النهضة الشاملة لدبي بالحكمة والرؤية الثاقبة.. وكان شريك القائد المؤسس في تطور الإمارات وتنميتها وازدهارها.. قائدٌ عظيم ترك إرثاً جليلاً فكان سيدي محمد بن راشد نِعم الأمين عليه».



بصمة واضحة



قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي المدير العام لمعهد دبي القضائي: «بعد مرور 30 عاماً على رحيل المغفور له بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، تظل ذكراه حاضرة في قلوبنا، بعد أن ترك بصمة واضحة على مختلف جوانب حياتنا، وكان مشعل التقدم والازدهار الذي استهدت به قيادتنا الرشيدة لتواصل المسيرة.

وسيظل التاريخ يذكر هذا القائد الاستثنائي، وتخليد اسمه مع قامات عالمية بارزة، بعد أن أخلص العمل لشعبه، وأمته، وعمل برؤية ثاقبة مستشرفاً مستقبل بلاده، مع الآباء المؤسسين بقيادة رفيق دربه المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والعمل سوياً من أجل تأسيس وطن كريم يجمع تحت مظلته المواطنين من الإمارات السبع. وسيظل خالداً في وجداننا، لاسيما وأن المستكشف الإماراتي الذي سينطلق إلى القمر يحمل اسمه عرفاناً بمسيرة باني دبي.

وصفت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، بالشخصية العظيمة التي تميزت بالعلم الواسع، والرؤية السديدة، والتي وضعت لبنات بناء دبي ونهضتها ليحجز لها مكانة عالمية مرموقة، وتتربع على قائمة أسرع المدن نمواً في العالم، بعد أن تحولت إلى واحدة من أكثر عواصم التجارة العالمية حيوية.

وقالت: «في الذكرى الثلاثين لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد، نستذكر بكل فخر، واعتزاز، ووفاء، قائداً فذاً غيّر وجه التاريخ واستشرف المستقبل، قائداً سخّر وقته وجهده وحكمته لنهضة دبي، حتى أمست «دانةً للدنيا»، ونموذجاً استثنائياً تتناقل بلاد العالم أجمع حكايات تطورها، ونهضتها، اللذين حققتهما في زمن قياسي؛ نهضة هيأ لترجمتها على أرض الواقع قائد عظيم حقق التميز وفتح قناة لأنهر فياضة منه».



صنع حضارة



قال هشام عبدالله القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: «رغم مرور ثلاثين عاماً على رحيل المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد، سيظل شعبنا يذكر قائداً نذر حياته لوطنه، وبعد أن كان مساهماً رئيسياً فاعلاً في توحيد إماراتها تحت علم واحد، والعمل على تلاحم شعبها ليكون أمة واحدة، انطلق في رحلته مع إخوانه المؤسسين الأوائل لضمان استقرار الدولة الوليدة، والعمل على إسعاد مواطنيها، ومن خلال دوره كأول رئيس لمجلس الوزراء، فقد أسهم في توحيد الأمة وتلاحم شعبها، لتعمل كل مكوناتها نحو تحقيق أهداف موصوفة في دستورها، وتعزيز شأنها على الساحة العالمية».



رؤية سبقت زمانها



قال خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: «كثيرة هي الأوصاف التي تطلق على المغفور له، بإذن الله، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، فهو بحق قائد نهضة دبي وباني اقتصادها، لكننا نحن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة، نرى فيه واحداً من أبرز عظماء القرن العشرين، لما قدمه من إسهامات وجهود في التأسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، كشريك أساسي في صياغة معالم الاتحاد مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومن أهم ما تميز به كقائد حمل على عاتقه الكثير من المسؤوليات، والمهام الجسام، واعتماده فكراً سبّاقاً ورؤية مستقبلية، وهي الصفة التي تجلت بوضوح من خلال خطط التطوير التي وضعها لنقل دبي إلى مصاف المدن الحديثة، والوجهات الاقتصادية المعاصرة التي تعتمد على الكثير من الموارد المستحدثة، مستفيداً من موقعها الاستراتيجي، وخور دبي التاريخي الذي كان على مدى قرون شريانها الاقتصادي الأهم».