قرقاش: شهادة بندر بن سلطان تأكيد لالتزام السعودية والخليج تجاه فلسطين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن شهادة الأمير بندر بن سلطان للتاريخ، تمثل سرداً صادقاً لالتزام السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية.

وغرد قرقاش، عبر «تويتر» أمس، «شهادة الأمير بندر بن سلطان للتاريخ تمثل سرداً صادقاً لالتزام السعودية الشقيقة ودول الخليج العربي تجاه القضية الفلسطينية، المصارحة تأخرت، ولكنها تبقى ضرورية، فرص الأمس لن تتكرر والمقاربة العقلانية والتي تراعي مصالحنا أولاً والتزامنا الأخلاقي بالقضية الفلسطينية تبقى عنوان المرحلة».