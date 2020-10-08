«الهلال» تواصل تقديم المساعدات للسودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان، ضمن جهودها لتخفيف المعاناة الناجمة عن الكارثة التي تأثرت بها معظم ولايات السودان، وتخفيف آثارها عن كاهل المتضررين.

وسيّرت الهيئة خلال اليومين الماضيين قافلتين جديدتين من العاصمة الخرطوم إلى ولايتي نهر النيل والشمالية، مستهدفة بمساعداتها الإغاثية سكان المناطق الأكثر تضرراً، بالتعاون والتنسيق مع سفارة الدولة لدى الخرطوم، والجهات السودانية ذات الاختصاص. وشملت مساعدات الهيئة منذ بداية الكارثة وحتى الآن، أكثر من 20 منطقة في 8 ولايات، استفاد منها حوالي 35 ألف متضرر.

ووصلت مؤخراً إلى محافظة مروي بالولاية الشمالية على بعد 400 كيلومتر شمالي العاصمة الخرطوم، قافلة للهلال الأحمر تحمل كميات كبيرة من المواد الإغاثية المتنوعة، شملت الغذاء ومواد الإيواء والمبيدات الحشرية، ومستلزمات إصحاح البيئة، استفاد منها 19 ألف شخص في 13 قرية في المحافظة، في حين توجهت قافلة أخرى إلى منطقة الباوقة بولاية نهر النيل، تحمل نفس المواد التي استفاد منها حوالي 3 آلاف و500 شخص من المتأثرين بالسيول والفيضانات.

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وأكد فهد عبد الرحمن بن سلطان نائب الأمين العام لقطاع التنمية والتعاون الدولي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن برنامج مساعدة المتأثرين من السيول والفيضانات في السودان، يجد الدعم والاهتمام اللازم من القيادة العليا للهيئة التي وجهت بتقديم مزيد من الدعم والمساندة، وتوفير الاحتياجات الضرورية التي من شأنها تحسين الأوضاع الراهنة على الساحة السودانية.

وقال إن الهيئة مستمرة في برنامجها الإنساني وعملياتها الإغاثية حتى تنجلي تداعيات الكارثة وتعود الحياة إلى طبيعتها في المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة من المساعدات تتضمن توفير مزيد من الاحتياجات الغذائية والطبية والإيوائية ومستلزمات إصحاح البيئة، حيث تعتبر هذه من الأولويات حسب التقارير الواردة للهيئة من داخل الساحة السودانية.

وأكد أن الهيئة لن تدخر وسعاً في سبيل تخفيف آثار السيول والفيضانات، من خلال تعزيز استجابتها الإنسانية على الساحة السودانية التي شهدت أسوأ كارثة إنسانية في الآونة الاخيرة.

(وام)