شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يحذّر من «قوى الظلام والتفرقة» ويدعو الأمريكيين للوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواجه مايك بنس نائب الرئيس الامريكي، وكمالا هاريس نائبة الرئيس المرشحة على بطاقة جو بايدن الانتخابية أمس للمرة الأولى خلال حملتهما الانتخابية العاصفة، غداة تحذير بايدن من قوى التفرقة والظلام ودعا الى وحدة الشعب الامريكي، التي قالت السيدة الاولى السابقة ميشال أوباما إنها لن تتحقق الا بتصويت الامريكيين للمرشح الديمقراطي ونبذ الرئيس ترامب الذي وصفته بالعنصري.

وجرت المواجهة بين بنس وهاريس مساء أمس بالتوقيت المحلي (الرابعة فجرا بتوقيت الامارات) في سولت ليك سيتي بولاية يوتاه فيما وصفت ب«أهم مناظرة لنيابة الرئيس في التاريخ الأمريكي».

ولم يصب الرئيس بفيروس كورونا فحسب، بل تفشّي كورونا في أوساط المقرّبين منه ليصيب العشرات من أهم مستشاريه والموظفين في الإدارة وكبار المسؤولين العسكريين والنواب والجمهوريين.

في وقت ارتفع منسوب التوتر العرقي والسياسي، ما دفع بايدن للدعوة إلى الوحدة الوطنية مساء الثلاثاء والتحذير من «قوى الظلام» والانقسامات التي «تفرّق بيننا». مؤكّداً أنّه سيسعى جاهداً في حال فوزه بالرئاسة إلى «وضع حدّ للكراهية والخوف» اللذين يستنزفان الأمة.

وأضاف نائب الرئيس السابق «لا يمكننا أن نسمح، ولن نسمح، لمتطرفين ولدعاة تفوّق العرق الأبيض بأن ينقلبوا على أمريكا (كما رآها) لينكولن و(ناشطي إلغاء الرقّ) هارييت توبمن وفريدريك دوغلاس، بأن ينقلبوا على أمريكا التي شكّلت ملاذاً وموطناً للجميع أيّاً كانت خلفياتهم».

وقال بايدن«أنا أؤمن بالقانون والنظام»، الكلمتين اللتين جعلهما ترامب شعاراً لحملته الانتخابية، مضيفاً «لكنّني أؤمن أيضاً بأن الظلم حقيقي». وأوضح أنّ الظلم هو نتاج العبودية التي مارستها الولايات المتحدة «على مدار 400 عام.

وكانت السيدة أوباما قالت في تسجيل مصور أن على الامريكيين دحر ترامب الذي فرق وحدتهم واعلى من العنصرية وانحاز الى طبقة ال 1% الاغنياء على حساب الفقراء وعرض حياة الملايين للخطر بالاصابة أو الوفاة جراء كوفيد 19 او البطالة.

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وتوقّعت آخر الاستطلاعات فوز بايدن إذ أشارت «سي إن إن» إلى أن الديمقراطي يتفوّق على خصمه بنسبة 57 في المئة مقابل 41 في المئة في أوساط الناخبين المحتملين.

وبعدما حض الأمريكيين الاثنين على التوقف عن التخوّف من كوفيد-19 و«عدم تركه ليهيمن عليكم»، هاجم ترامب الإعلام لعدم تسليطه الضوء على ما وصفها بنجاحاته العديدة.

لكن ترامب يبدو في مأزق على جميع الجبهات تقريباً. ولم يعد الاقتصاد، الذي كان بين أقوى أوراقه، يساعده إذ إن الصدمة الناجمة عن تدابير الإغلاق التي فرضت لمواجهة كوفيد-19 لم تزل بعد.

ويعمل ترامب جاهداً لإقناع الناخبين بأنه عاد بكامل قوته.

ومن المقرر أن يتواجه مع بايدن مجددا في 15 أكتوبر، لكن بايدن قال للصحفيين «إذا بقي يعاني من كوفيد، فيجب ألا تجري المناظرة».

الى جانب ذلك، وصف ترامب أمس الأربعاء خصمه الديمقراطي بأنه «معتوه». وكتب في تغريدة على تويتر «إنه معتوه منذ سنوات والجميع يعرف ذلك». وأضاف أن «وسائل الإعلام تجد نفسها مضطرة للتعامل معه وتحاول حمايته»، مضيفاً «هل لاحظتم أن كل الأمور السلبية ومعدل ذكائه الضعيف جداً لم تعد تذكر؟ أخبار مضللة!».

وتتضاربت تصريحات مسؤولين في البيت الابيض حول حضور ترامب الى المكتب البيضاوي، ففيما أكد أحدهم نفى الاخر. ويلقى سلوك ترامب غداة خروجه من المستشفى متابعة حثيثة في وقت تتزايد الإصابات بين العاملين في البيت الأبيض بمن فيهم الصحفيون.

ودخل الجنرال كوفيد-19 إلى عقر دار المؤسسة العسكرية الأمريكية إذ أصيب القائد الأعلى للقوات المسلحة (ترامب) بالوباء بينما يخضع كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين للحجر الصحي. ومع اختراق كوفيد-19 جدران وزارة الدفاع سارعت الوزارة إلى التأكيد أنه «لم يطرأ أي تغيّر على الجاهزية العملياتية أو قدرة القوات المسلحة الأمريكية على أداء المهام». (وكالات)