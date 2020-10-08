شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب التي شردت الملايين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باعتباري مؤلفاً مشاركاً للتقرير الأساسي، الذي تم إنتاجه لمشروع تكاليف الحرب بجامعة براون، فقد شجعني الاهتمام بوسائل الإعلام (فوكس نيوز ونيويورك تايمز) لأنها أثارت الاهتمام بملايين الأشخاص الذين شردتهم الولايات المتحدة جراء «الحرب العالمية على الإرهاب». ولاحظت مع المؤلفين المشاركين في الجامعة الأمريكية أنه لم يقم أحد داخل الحكومة الأمريكية أو خارجها بحساب عدد الأشخاص الذين تشردوا بسبب هذه الحروب.

ويقدر التقرير بتحفظ أن ثمانية من أعنف حروب «مكافحة الإرهاب» التي خاضتها الحكومة الأمريكية منذ 11 سبتمبر - في أفغانستان والعراق وليبيا وباكستان والفلبين والصومال وسوريا واليمن - أنتجت 8 ملايين لاجئ و 29 مليون نازح داخلياً. وإجمالي عدد النازحين البالغ 37 مليوناً هو أكثر من أولئك الذين نزحوا بسبب أي حرب منذ بداية القرن العشرين على الأقل، باستثناء الحرب العالمية الثانية.

ويقول البعض إن الدول الأخرى التي ندرجها في تقديراتنا - ليبيا وباكستان والفلبين والصومال وسوريا واليمن - هي نزاعات معقدة بشكل لا يصدق، مما يجعل من الصعب الحديث عن الدور (إن وجد )، الذي لعبته حكومة الولايات المتحدة في خلق النزوح.

إن هدفنا، وتماشياً مع أهداف مشروع تكاليف الحرب الأوسع نطاقاً، هو إلقاء الضوء على التكاليف غير المعترف بها في كثير من الأحيان ل «الحرب على الإرهاب» التي شنتها حكومة الولايات المتحدة لمدة 19 عاماً.

فدراستنا تركز على الدول ال8 التي تتحمل فيها الحكومة الأمريكية مسؤولية كبيرة عن الحروب التي شنتها (أفغانستان والحرب المتداخلة التي غالباً ما يتم تجاهلها في باكستان والتي أثارها غزو أفغانستان والعراق) ؛ وأصبحت فيها كمقاتل رئيسي (ليبيا وسوريا) ؛ أو كثفتها من خلال ضربات الطائرات من دون طيار، أو تقديم المشورة في ساحة المعركة، كالدعم اللوجستي، ومبيعات الأسلحة، وغيرها من المساعدات العسكرية (اليمن والصومال والفلبين).

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ولا شك في أن كل هذه النزاعات المعقدة ارتكبت فيها العديد من الجهات الفاعلة - وفي كثير من الحالات جهات ليست بالضرورة أمريكية بشكل أساسي - العنف الذي أدى إلى نزوح الناس. ومع ذلك، فإننا ندرج دولاً خارج أفغانستان والعراق في حسابنا لأن حكومة الولايات المتحدة لعبت دوراً منهجياً وعميقاً لا يمكن إنكاره في هذه «الحروب الأخرى» من خلال انتشار القوات القتالية في «الحرب على الإرهاب»، ومساهمات الدعم العسكري، وخطاب «مكافحة الإرهاب» وتريليونات الدولارات التي دعمت هذه الجهود.

وفي سوريا على وجه الخصوص، أشار العديد من قراء التقرير عن حق إلى صعوبة تقييم دور الولايات المتحدة في التسبب في النزوح. ومرة أخرى، نحن لا نلوم الحكومة الأمريكية وحدها على تهجير 7.1 مليون سوري في المجموع. بل تقع المسؤولية الجسيمة على عاتق المقاتلين الآخرين الذين لعبوا أدواراً أكبر خلال الحرب الأهلية السورية (2011 إلى الوقت الحاضر). ومن بينهم الحكومة السورية، و«داعش»، وجماعات المعارضة السورية، والحكومتان الروسية والتركية، وقوى خارجية أخرى.

ونتيجة لذلك، كانت منهجيتنا في حساب النزوح المرتبط بالتدخل الأمريكي في سوريا متحفظة. فقد بدأنا حساباتنا في عام 2014، عندما بدأ الجيش الأمريكي القتال في سوريا، لكن كان بإمكاننا تضمين أعداد أكبر من النازحين بسبب الدعم الأمريكي للمتمردين السوريين منذ عام 2013 على الأقل.

ومن المهم الملاحظة أن حساباتنا عبارة عن تقدير يستند إلى أفضل البيانات المتاحة من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية الأخرى؛ وإحصاءات النزوح هي تقديرات تعطي إحساساً بمقياس النزوح بدلاً من التعداد الدقيق.

وفي النهاية، لا يوجد رقم يمكن أن ينقل ضخامة الضرر الناجم عن النزوح. فبالنسبة للأفراد والعائلات والبلدات والمدن والمناطق والبلدان بأكملها، تسبب النزوح في أضرار لا تُحصى جسدياً واجتماعياً وعاطفياً واقتصادياً. ونحن نشجع الآخرين على البناء على أبحاثنا وتحسينها.

* أستاذ الأنثروبولوجيا بالجامعة الأمريكية بواشنطن العاصمة. (كاونتر بانش)