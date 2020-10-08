«فنون العالم دبي» يزيح الستار عن 2000 عمل اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم النسخة السادسة من معرض فنون العالم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي. ويعد المعرض الفعالية العالمية الأولى ضمن هذا الموسم، ويعرض خلال أيامه الثلاثة تشكيلة من الأعمال الفنية الجديدة.ويعد المعرض منصة رائدة للمواهب البارزة والناشئة في الساحة الفنية العالمية، ويضم في نسخته لهذا العام أكثر من 2000 عمل فني من إبداع ما يزيد على 120 من الفنانين المستقلين والمعارض الفنية من أكثر من 20 دولة.يقدم المعرض مجموعة من الأعمال الجديدة هذا العام، تشمل معرضاً للفنون الرقمية ومعرضاً للفن الحضري بدبي، إضافة إلى منطقة خاصة بالمنحوتات الفنية.وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائبة الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي: «يتمتع معرض فنون العالم دبي بمكانة رائدة كمنصة للإبداعات الفنية من مختلف أنحاء العالم. ويتصدر المعرض الجهود الإقليمية المبذولة لاستئناف الفعاليات الكبرى».

تأثيرات التكنولوجيا

ويستضيف المعرض منصة مختبر الفن المتخصصة في الفنون الرقمية التي تستعرض إبداعات نخبة من أبرز الفنانين المعاصرين على مستوى العالم، من أمثال أندرياس نيكولاس فيشر الذي يبحث في تأثيرات التكنولوجيا والأتمتة على المجتمع والفنون المعاصرة، وماثيو بيدرمان الذي تتلاقى في أعماله عوامل الضوء والمساحة والصوت للتركيز على مفهوم التصورات المختلفة للمشاهدين، وعلي فاي خبير فنون الكمبيوتر والإبداع التكنولوجي.

وتُقام المنصة الجديدة بالشراكة مع «آرت إكسبرينس» التي تقدم تجارب لتعزيز الصلة بين الفنون والمشاهدين، و«سيديشن»، وهو معرض فني رقمي يضم أعمال أبرز الفنانين المعاصرين في العالم.

ويمكن لزوار مختبر الفن تحميل عمل «منحوتات سحابية فوق صحراء أتاكاما» مجاناً من إبداع الفنان تيري باكستون، إضافة إلى الاستفادة من خصم حصري خاص بمعرض فنون العالم دبي، بنسبة 23% من سامسونج لمدة محدودة فقط.

ويستقبل المعرض مجموعة من الفنانين العالميين البارزين من مختلف أنحاء العالم. ومن أهم المعارض العالمية المشاركة في الفعالية «نيرو آرت هاب» الهندي، و«شين فاين آرت» الأمريكي، و«ذي آرتس هاب» المصري.

وقال ماناسي رامبينو: «تتميز دبي بنظرتها المستقبلية وتقديرها الكبير للقيم التقليدية الأصيلة، ويجسّد معرض فنون العالم دبي، انعكاساً لهذا المزيج الفريد».

ولتسليط الضوء على تأثيرات جائحة «كوفيد 19» على قطاع الفنون، يتضمن المعرض مساحة متخصصة تضم أعمالاً فنية مستوحاة من الجائحة وإبداعات أصيلة تُحاكي التجارب والمشاعر التي مر بها الفنانون المشاركون. وإلى جانب ذلك، يشهد المعرض عودة مساحة فنون لجميع الجدران المخصصة للقطع الفنية التي تقل أسعارها عن 3 آلاف درهم.

ويستضيف المعرض نخبة من أبرز الفنانين من الإمارات، أمثال أمريتا سيثي التي تقدم مجموعتها الفنية «آرت فويس نوت»، وفنان الرسوم الجدارية باستخدام فن الخط فؤاد حمزة، إضافة إلى الرسامة مريم العظم البالغة 19 عاماً.