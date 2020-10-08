مازن مصطفى يجري جراحة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي يجري الممثل العراقي مازن محمد مصطفى عملية جراحية في أحد مستشفيات العاصمة العراقية بغداد.

مصطفى تألق في رمضان الماضي في مسلسل «يسكن قلبي»، وجسد فيه شخصية «المثقف المجنون».

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