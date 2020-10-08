شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض «جوراسيك وورلد: دومينيون» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت يونيفرسال بيكتشرز التابعة لكومكاست كورب، إنها أجلت عرض فيلم «جوراسيك وورلد: دومينيون» لمدة عام حتى يونيو/ حزيران عام 2022. وهو أحدث فيلم يجري تأجيله في غمرة جائحة فيروس «كورونا».

وغيرت استوديوهات هوليوود مواعيد عرض الأفلام فيما تكافح صناعة السينما للتعافي من أثر إغلاق دور العرض في العالم في مارس / آذار الماضي.

وعاودت دور السينما فتح أبوابها في بعض البلدان، لكن تلك الخطوة لا تزال بطيئة في الولايات المتحدة.

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