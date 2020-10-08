وأفاد مراسل "سبوتنيك" في درعا، أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة في حي السبيل وسط مدينة درعا. © Sputnik . Bassel Sharouh مقتل لواء روسي إثر انفجار عبوة ناسفة في سوريا وأشار المراسل إلى أن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع والأجهزة الأمنية ضربت طوقا أمنيا حول الموقع. وأوضح المراسل، أن "الحصيلة الأولية للنفجار هي إصابة شخصين بجروح متفاوتة وتم إسعافهم إلى مشفى درعا الوطني". هذا ولم ترد تفاصيل أخرى حتى الآن عن حالة المصابين أو الخسائر المادية.

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كانت هذه تفاصيل خبر سوريا... سماع دوي انفجار ضخم في مدينة درعا يخلف عددا من الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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