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ويبدأ الحظر من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا أيّام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، فيما ينطلق الحظر على الساعة السابعة مساء إلى غاية الخامسة صباحا خلال يومي السبت والأحد، حسب ما أعلنت القناة الوطنية الأولى التونسية، اليوم الأربعاء.
ويدخل قرار حظر التجوال بداية من يوم غد الخميس، ويتواصل لمدّة أسبوعين.
ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التي تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد تسجيل أعداد غير مسبوقة من الإصابات بالفيروس.
ومن بين التدابير المفروضة في البلاد، منع التنقل خارج المدن المذكورة، والالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وتعليق صلاة الجمعة، وغلق قاعات الأفراح والأسواق الأسبوعية.
ومن جهة أخرى، أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين بالجهة إلى 624 حالة، منها 158 إصابة في صفوف الإطار الطبي وشبه الطبي و34 حالة بالمؤسسات التربوية أغلبها لدى التلاميذ.
كانت هذه تفاصيل خبر تونس.. حظر تجول بالمحافظات الكبرى لاحتواء موجة ثانية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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