ريم الهاشمي تلتقي وزيرين إسرائيليين لبحث تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين

وناقشت الوزيرة الإماراتية مع نظيرها الإسرائيلي أوفير أكونيه، وزير التعاون الإقليمي فرص التعاون الكبيرة والواعدة التي تنتظر البلدين عقب معاهدة السلام.
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على صعيد آخر، التقت ريم الهاشمي مع وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، حيث اتفق الوزيران على تعزيز التعاون والعلاقات بين الإمارات وإسرائيل في مختلف المجالات لما يحقق مصلحة البلدين.
وخلال اللقاء بحث الوزيران الإسرائيلي والإماراتي مشاركة إسرائيل في إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الإمارات العام المقبل، حيث أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي، أن أعمال بناء الجناح الخاص ببلاده في المعرض مستمرة على قدم وساق.
وشارت ريم الهاشمي إلى التزام الإمارات بحل الدولتين، وأهمية ضمان إتاحة الفرصة للفلسطينيين للاستفادة من المعاهدة.
ووقعت إسرائيل والإمارات برعاية الولايات المتحدة، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، اتفاقا للسلام وتطبيع العلاقات بين البلدين، وسط رفض فلسطيني واسع.
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