شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد الكويتى الجديد الشيخ مشعل الصباح يتحدث لقوات الحرس الوطنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفاعل أبناء دولة الكويت مع قرار تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الخابر الصباح وليا للعهد، وتوافقت معظم رؤى نشطاء موقع تويتر، على أن الشيخ مشعل الأحمد رجلا يحب الحق ويحترم القانون ، فضلا عن شخصيته المتواضعة.

ونشرت المحامية الكويتية أريج عبد الرحمن على حسابها على موقع تويتر، مقطع فيديو للشيخ مشعل الأحمد الصباح خلال إلقائه كلمة في اجتماعه الأخير مع الحرس الوطني لتوديعهم. حيث كان نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

من هو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ؟

- الشيخ مشعل الأحمد هو الابن السابع لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح الذى حكم الكويت قبل الاستقلال فى الفترة من 1921 الى 1950.

- أخ غير شقيق لكل من أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح، والأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

- رافق الشيخ مشعل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في رحلته الأخيرة للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

- ولد الشيخ مشعل في الكويت عام 1940م.

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- تلقى تعليمه فى المدرسة المباركية وكلية «هندن» للشرطة في المملكة المتحدة البريطانية عام 1960.

- التحق بوزارة الداخلية وتدرج في المناصب حتى أصبح رئيساً للمباحث العامة آنذاك برتبة عقيد منذ عام 1967 وحتى عام 1980، وقد تحولت في عهده إلى إدارة «أمن الدولة».

- عُين من قبل الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، عام 1977 رئيساً لديوانية شعراء النبط.

- عُين بموجب المرسوم رقم ( 12 / 2004 ) الصادر في 13 أبريل 2004 نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

- يعتبر الشيخ مشعل الأحمد أحد مؤسسي الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي والرئيس الفخري لها.

- عين ئيسا فخريا لجمعية الطيارين الكويتية منذ عام 1973.

وكان اعتلى الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح مقاليد الحكم فى الكويت، بعد أداء اليمين الدستوري فى جلسة خاصة وتاريخية أمام مجلس الأمة الأربعاء الماضى 30 سبتمبر، أميراً جديداً لدولة الكويت وفقاً لنص المادة الـ60 من الدستور، ليصبح بذلك الأمير الـ16 للكويت، ويخلف الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الذى وافته المنية فى الـ 29 من سبتمبر، بالولايات المتحدة الأمريكية.