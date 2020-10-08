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رئيس الأركان السودانى يؤكد الحرص على تطوير التعاون العسكرى مع باكستان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -   أكد رئيس هيئة الأركان السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، حرص السودان على تطوير علاقات التعاون العسكري في مختلف المجالات، مع باكستان.

 

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و أشار الحسين، خلال استقباله اليوم الاربعاء العقيد الركن محمد هارون الملحق العسكري الباكستاني في السودان، الذي تسلم مهامه مؤخرا، إلى العديد من المشتركات بين الجيشين والبلدين، والتعاون القائم في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

 

من جانبه، أكد العقيد محمد هارون توظيف كافة جهود الملحقية، بهدف تطوير العلاقات والخروج بها إلى آفاق أرحب.

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