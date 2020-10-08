شكرا لقرائتكم خبر عن متخصص في شئون الخليج يكشف أسباب زيارة أردوغان لقطر ولقائه بتميم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد عز العرب، الخبير المتخصص في شئون الخليج، إن الزيارة التي يجريها رجب طيب أردوغان إلى قطر ولقائه بأمير قطر تميم بن حمد، تمثل جزءًا من جولة صغيرة يجريها أردوغان لمنطقة الخليج، موضحًا أن هذه الزيارة تأتى في إطار مخطط أردوغان وتميم لنشر الفوضى في المنطقة.

وأضاف الخبير المتخصص في شئون الخليج، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن زيارة أردوغان لقطر هي الزيارة الثانية خلال أقل من 3 أشهر، موضحًا أن قطر هي التي تدعم مخطط تركيا في دعم الإسلام السياسى والجماعات الإرهابية في المنطقة.

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ولفت الخبير المتخصص في شئون الخليج، إلى أن زيارة أردوغان تأتى في إطار محاولات أنقرة التدخل في الصراع الدائر الآن بين أرمينيا وأذربيجان، بجانب دعم المرتزقة والإرهابيين في المنطقة العربية.