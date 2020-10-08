شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 2776 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2788 حالة شفاء فى 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 140024حالة.
وأفاد بيان للوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 2638341 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب يوم 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2439 حالة، فيما تسجيل 2788 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 118142 متعافيا.
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