مصرع 32 شخصا وإصابة 1310 آخرين فى حوادث مرورية بالجزائر خلال أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 32 شخصا مصرعهم، وأصيب 1310 آخرون ، جراء 1070 حادثا مروري بالجزائر، خلال الفترة بين 27 سبتمبر الماضي و3 أكتوبر الجارى. Advertisements وبحسب الحماية المدنية الجزائرية فإن أكبر حصيلة كانت بولاية البويرة (شمال شرق) بوفاة خمسة أشخاص وإصابة 42 آخرين إثـر 40 حادثا مروريا. وأضافت الحماية المدنية أنها نفضت 2042 تدخلا لإخماد 1539 حريقا مختلفا، كما نفذت 225 عملية توعية للمواطنين من أخطار فيروس كورونا، بالإضافة إلى القيام بـ294 عملية تعقيم شملت عدة منشآت عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

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