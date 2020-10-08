شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بشر الخصاونة المكلف من عاهل الأردن بتشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الديوان الملكي في الأردن، إن العاهل الأردني الملك عبد الله، كلف الدبلوماسي المخضرم بشر الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة بعد أيام من قبوله استقالة رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

كان الملك قد أعلن حل البرلمان مع انتهاء فترته التي استمرت أربع سنوات في خطوة تستوجب طبقا للدستور استقالة الحكومة في غضون أسبوع.

بشر هاني الخصاونة، من مواليد العام 1969، حصل على الدكتوراه في القانون من لندن، وماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد، وماجستير في القانون الدولي.

شغل منصب مستشار في رئاسة الوزراء الأردنية 2008-2009، وسكرتير اول/ مدير مكتب تنسيق مفاوضات السلام في وزارة الخارجية 2006-2007، وسفيراً للأردن في القاهرة ومندوبا في الجامعة العربية، وسفير في دول أخرى.

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