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تعرف على رئيس الوزراء الأردنى الجديد الدكتور بشر الخصاونة.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور بشر الخصاونة، بتشكيل حكومة جديدة، بعد قبوله استقالة حكومة عمر الرزاز، السبت الماضي.

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ويأتي تكليف الدكتور "الخصاونة" في وقت يشهد الأردن انتشارًا لحالات ، وظروف اقتصادية تسعى المملكة للتعافي منها.

وعلى الدكتور الخصاونة تأليف الحكومة قبل نحو شهر من إجراء الانتخابات العامة، في 10 نوفمبر المقبل، لانتخاب برلمان جديد.

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جدير بالذكر أن الدكتور بشر الخصاونة من مواليد عام 1969، نال درجة الدكتوراه في القانون من جامعة لندن سكول اوف ايكونوميك، وحصل على درجات ماجستير دكتوراه من جامعات بريطانية جديدة في مجال القانون والعلاقات الدولية والاقتصاد

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ولدى الدكتور الخصاونة دبلومان في مكافحة الإرهاب والتطرف من مركز دراسات الشرق الأدنى وجنوب آسيا في كلية الدفاع الوطني الأمريكية 2000-2002.

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وكان الدكتور بشر الخصاونة سفير الأردن لدى مصر، ومندوبها الدائم بالجامعة العربية في الفترة ما بين 2012 و2016. ووقتها شهدات العلاقات المصرية الأردنية أفاق أرحب من التعاون بين البلدين الشقيقين.


أيضًا شغل الدكتور الخصاونة منصب وزير الدولة للشئون الخارجية ما بين 2016 و2017، وتولى منصب وزير الدولة للشؤون القانونية من 2017-2018، وكان مستشار ملك الأردن للتنسيق والاتصال 2019 - 2020، وعين مستشاراً سياسياً للعاهل الأردني بداية من أغسطس 2020. وهو حاصل على وسامي الاستقلال والكوكب الأردني.

 

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