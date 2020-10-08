شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول ليلى فى 4 محافظات تونسية بدءا من غد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن السلطات التونسية قررت حظر تجول ليلي في 4 محافظات تونسية بدءا من غد الخميس. وتتجه تونس لفرض حظر التجول في العاصمة بعد أن دعا حكام أربع ولايات، تُشكل تونس الكبرى، إلى اتخاذ إجراءات لوقف الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال بائع الفاكهة عماد السويسي "القرار متأخر جدا لكنه سيساعدنا على وقف الارتفاع في حالات الإصابة".

واقترح الولاة اتخاذ إجراءات يمكن أن تتضمن فرض حظر التجول بين الساعة الثامنة مساء والخامسة صباحا وتعليق صلاة الجمعة في المساجد. ومن المتوقع صدور قرار حكومي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ومن المرجح فرض حظر التجول اعتبارا من يوم غد الخميس.