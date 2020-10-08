شكرا لقرائتكم خبر عن قيادة الجيش الجزائرى تتعهد ببذل الجهد لإنجاح الاستفتاء على الدستور المعدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة (الجيش)، الناطقة باسم المؤسسة العسكرية بالجزائر، "إن الفريق السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري أكد أن القيادة العليا للجيش ستبذل قصارى جهودها من أجل إنجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر المقبل".

وأضافت المجلة - في افتتاحية عددها الجديد اليوم الأربعاء، "إن الفريق شنقريحة أصدر تعليمات صارمة لكافة قوات الجيش وأجهزة الأمن بضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والمسؤولية، والعمل على تأمين الاستفتاء لتمكين المواطنين في كل أنحاء البلاد من أداء واجبهم الانتخابي".

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وأكدت أن استفتاء الدستور سيدشن عهدا جديدا مثلما وعد به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مضيفة "سجلت بلادنا خلال شهر سبتمبر الماضي جملة من الأحداث المهمة على الصعيد الداخلي والخارجي، بالرغم من الظروف الصحية الصعبة".

وتابعت المجلة "قطعت البلاد أشواطا مهمة في طريق التحضير للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، ومنح كلمة الفصل للشعب، وبالتالي تنفيذ تطلعات الأجيال في بناء الجزائر الجديدة، مؤكدة أن الاستفتاء سيجري في ظروف تسودها شفافية ونزاهة تامة، ليدشن عهدا جديدا مثلما وعد به الرئيس تبون".

وأشارت الافتتاحية إلى رمزية اختيار الأول من نوفمبر المقبل لإجراء الاستفتاء، والتي تحمل العديد من الدلالات مفادها إصرار الرئيس تبون على جعل هذا اليوم المشهود انطلاقة حقيقية لبناء جزائر جديدة، متحررة من كل المظالم والمفاسد والسلبيات، وبالتالي سيكون الاستفتاء على الدستور أولى لبنات التغيير الجذري الذي طالب به الشعب.