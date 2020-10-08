شكرا لقرائتكم خبر عن قطر تشترى سلاح بملايين الدولارات والجزيرة لا ترى..الدوحة تقدم طلب لشراء مقاتلات إف-35 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ثلاثة أشخاص مطلعين لوكالة رويترز، إن قطر قدمت طلبا رسميا للولايات المتحدة لشراء مقاتلات إف-35 الشبح في صفقة قد تؤدي، إذا تمت، إلى توتر العلاقات الأمريكية مع السعودية وإسرائيل، ودون أن يتحدث إعلام الدوحة ولا الجزيرة ولا أحد يسمع عن أي معلومات من داخل أبواق الإخوان ولا إعلامهم الذى يتتبع كل شيئ فى الدول المحيطة إلا عاصمة تميم وما يقوم به نظامه.
فلماذا الآن هذا العدد وهذا السباق على التسلح بأحدث أنواع الطائرات القتالية فى وقت لا يوجد أي تحرك فعلى لقوات تميم إلا أن تكون هذه الاسلحة تستخدم ضد الدول الشقيقة فى المنطقة؟
وقالت المصادر إن الطلب القطري للحصول على الطائرات التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن قدم في الأسابيع الأخيرة.
لم توضح المصادر لرويترز لمن تشتري قطر تلك الأسلحة، أو الهدف الذي تسعى الدوحة، من وراءه لشراء الأسلحة أو علاقة إسرائيل والسعودية بهذه الصفقة.
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