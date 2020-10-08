شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقي يؤكد لرئيسة البعثة الأممية تعزيز أمن المناطق الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي لرئيسة البعثة الأممية تعزيز أمن المناطق الحيوية، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقال وزير الخارجية العراقي: بذلنا جهودًا كبيرة لبسط الأمن في المنطقة الخضراء والمطار. وفى وقت سابق أكدت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أن بعض المندسين افتعلوا احتكاكا مع القوات الأمنية خلال الزيارة الأربعينية في محافظة كربلاء، موضحة أنه خلال مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في مدينة كربلاء المقدسة تجمعت عصر اليوم أعداد من المتظاهرين من مختلف المحافظات، في ساحة التربية بمحافظة كربلاء وتوجهوا باتجاه باب القبلة وحاولوا الدخول مِن طريق غير مخصص للدخول. Advertisements

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