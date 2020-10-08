شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن التحالف بقيادة السعودية، أعلن اليوم الأربعاء اعتراض طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه المملكة.

ويشهد اليمن صراعا مستمرا، منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس 2015، لإعادة الحكومة اليمنية إلى موقعها بعد أن أطاحت بها قوات الحوثيين من السلطة في العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.

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وتحاول الأمم المتحدة الوساطة لحمل الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.