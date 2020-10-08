شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن التحالف بقيادة السعودية، أعلن اليوم الأربعاء اعتراض طائرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون في اليمن باتجاه المملكة.
ويشهد اليمن صراعا مستمرا، منذ تدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس 2015، لإعادة الحكومة اليمنية إلى موقعها بعد أن أطاحت بها قوات الحوثيين من السلطة في العاصمة صنعاء أواخر عام 2014.
وتحاول الأمم المتحدة الوساطة لحمل الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف بقيادة السعودية يعلن اعتراض طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.